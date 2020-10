per Mail teilen

In Pforzheim wird es dieses Jahr trotz steigender Corona-Zahlen einen Weihnachtsmarkt geben. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Normal wird der Weihnachtsmarkt dennoch nicht werden.

In Pforzheim steigen seit einigen Tagen die Neuinfektionen wieder an, am Dienstag lag die sogenannte 7-Tage-Inzidenz bei 46, am Mittwoch waren es 38,1 Infizierte pro 100.000 Einwohner. Die kritische Marke liegt bei 50.

Weihnachtsmarkt mit Hygienekonzept

Dennoch will die Stadt den Weihnachtsmarkt möglich machen, allerdings wird es einige Änderungen geben, um die Hygienevorgaben einhalten zu können. Die große Eislauffläche und das traditionelle Festzelt fallen weg. So entsteht für die Buden auf dem Marktplatz mehr Platz. Ein Sicherheitsdienst soll dafür sorgen, dass sich nie mehr als 500 Menschen gleichzeitig im Marktbereich aufhalten.

Besucher sollen sich auf Marktplatz, Fußgängerzone und Rathausvorplatz verteilen

Damit sich die Besucher gut verteilen können, wird es auch in der Fußgängerzone sowie vor dem Alten und dem Technischen Rathaus Buden geben. Desinfektionsstationen am Eingang, eine Einbahnstraßenregelung und Essen nur zum Mitnehmen sind weitere Maßnahmen, um das Ansteckungsrisiko so gut es geht zu verringern. Außerdem wird es keine Sonderaktionen, wie beispielsweise die offizielle Eröffnung, geben. Die zusätzlichen Kosten von 70.000 Euro übernimmt die Stadt Pforzheim.

Über das Konzept und Reaktionen aus Pforzheim berichtet SWR-Reporter Peter Lauber:

Kleinere Weihnachtsmärkte bereits abgesagt

Die Stadt Kraichtal hat entschieden, die Schlossweihnacht abzusagen. Auch in Bruchsal wird der Weihnachtsmarkt am Schloss in diesem Jahr wegen Corona nicht stattfinden. Wie die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg mitteilten, würden die Pandemie-Regeln die Besucherzahl zu stark begrenzen. Karlsruhe erarbeitet gerade ein Konzept, wie der Christkindlesmarkt trotz Corona stattfinden kann.