Weihnachtsmarkt mit Eintrittsstempel für Besucher

Nach einem Jahr Coronapause gibt es in Pforzheim dieses Jahr wieder einen Goldenen Weihnachtsmarkt. Gemeinsam mit dem angrenzenden Mittelaltermarkt soll er am 22. November seine Pforten eröffnen.

Die weltweit größte begehbare Glühweinpyramide soll die Besucher dieses Jahr wieder auf zu den golden geschmückten Buden in der östlichen Fußgängerzone locken. Neu sind ein 18 Meter hohes goldenes Riesenrad und eine Hütte, in der sich Vereine und Schulen präsentieren können. 40 Händler sind auf dem Markt vertreten, 30 auf dem Mittealtermarkt. Stand heute gilt die 3G-Regel. Nach einer Kontrolle an städtischen Info-Ständen oder direkt an einer Imbissbude erhalten die Besucher einen Stempel. Die Händler selbst bieten Dauerkunden auch ein Stoffbändchen an. An Imbiss- und Getränkeständen werden über die Luca-App Kontaktdaten erhoben. Zudem gilt – wie auf allen Weihnachtsmärkten - die Maskenpflicht.