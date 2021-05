Erschwinglicher, lebenswerter Wohnraum für Familien - das war das Ziel, mit dem die Pforzheimer Wartbergsiedlung einmal gegründet wurde. Heute, 100 Jahre später, gilt das noch ganz genauso.

Wer in Pforzheim die Wartbergsiedlung erreicht, der braucht kein Navigationsgerät, um zu bemerken, dass er angekommen ist: Sobald man nur ein paar Meter in die Siedlung eingetaucht ist, hat der Besucher das Gefühl, eine ganz eigene kleine Welt zu betreten. Bunte Häuser aus Stein und Schindeln. Sie sehen sich zwar alle ähnlich und doch gleicht keines dem anderen. Alle Häuser sprießen irgendwie wie wild gewachsen aus dem Boden und sind umgeben von ganz viel Grün. Gartenstadt nannte sich dieses Konzept.

Angelehnt an den Stil der Schwarzwaldhäuser

Jeder in Deutschland sollte eine Wohnung haben. So wurde es damals in der Weimarer Republik festgeschrieben. Und die Wartbergsiedlung, ist das Pforzheimer Ergebnis dieser Absicht. Erschwingliche Häuser sollten es sein, mit großen Gärten zur Selbstversorgung. Dass die Häuser der Wartbergsiedlung dabei scheinbar zufällig angeordnet sind, war von den damaligen Stadtplanern beabsichtigt, schließlich sollte jeder einen freien Blick ins Tal haben. Stilistisch haben die Häuser auf dem Wartberg fast schon etwas Märchenhaftes. Der Stil ist den Schwarzwaldhäusern entlehnt.

Bunte Dächer gegen graues Einerlei

Damit die Häuser der Pforzheimer Wartbergsiedlung mit ihren weißen Kalksteinmauern und den Dächern mit Biberschwanzziegeln nicht zu einheitlich aussehen, waren Farbtupfer auf den Dächern erlaubt: blau, grün, gelb oder braun sind die Schindeln gefärbt. Auch hundert Jahre später offenbart ein Blick über die Siedlung viele bunte Farbtupfer.

"Man wollte damals weg von der eng gebauten "Mietskaserne" - die Menschen sollten ein Haus im Grünen haben, damit die Menschen zufrieden sind."

Haustürschlüssel passten auch in anderen Häusern

Was die Wohnungstüren angeht, da nahm es die städtische Baugesellschaft in Pforzheim damals mit der Abwechslung offenbar nicht all zu genau. So stellten die Anwohner mit der Zeit fest, dass ihre Haustürschlüssel auch in alle anderen Häuser der Straße passten. Und so kam es nicht selten vor, dass man nach einer langen Nacht in der Wirtschaft in der falschen Küche landete.

In den Jahren nach ihrer Entstehung war die Wartbergsiedlung eine Beamtenkolonie. In der einen Straße wohnten die Eisenbahner, in der anderen die Postbeamten. Und es gab Straßen mit Polizisten und mit Lehrern.

"Unterschiedliche Haustypen, die verschiedenfarbig gestaltet waren, sorgten für diese Gleichförmigkeit – aber nicht Uniformität! Die Siedlung wirkt nicht genormt, und es gab durchaus Raum für eigene Kreativität."

Eine Siedlung wie vor hundert Jahren

Wer sein Haus von der städtischen Baugesellschaft kaufen wollte, der bekam einen sogenannten Heimstättenvertrag. Darin war geregelt, dass das Erscheinungsbild der Siedlung nicht durch Neu-, Um- oder Anbauten zerstört werden darf. Zwar haben die Verträge heute keine Gültigkeit mehr, trotzdem hüten sie viele noch wie einen Schatz. Mittlerweile haben sich die Bewohner der Wartbergsiedlung übrigens selbst dazu verpflichtet, ihr kleines Paradies so zu erhalten wie es ist.