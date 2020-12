Es ist noch so richtig kalt in der Eislaufhalle, aber das Eis schmilzt. Sehr viel sei schon verschwunden sagen die Begleiter von Stadt und Feuerwehr auf dem Weg an die Eisfläche. Jetzt stehen hier noch Eismaschine und Eishockeytore, Mitte Januar sieht es hier ganz anders aus. Ein Impfzentrum mit allem was dazugehört, sagt Feuerwehrkommandant Sebastian Fischer:

1

Die Arbeiten beginne jetzt sagt er, es sei eine Herkulesaufgabe sagt auch Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch vor dem Haupteingang der St. Maur Halle:

2

750 Menschen sollen ab Mitte Januar durch das Labyrinth von Gängen geschleust und gegen Corona geimpft nach hause gehen. Dafür man das entsprechende Material unter anderem aus dem Messebau aber vor allem, sagt der Verantwortliche der Feuerwehr braucht man personal:

3

In zwei Schichten täglich von 7 bis 21 Uhr wird geimpft, vermutlich bis in den Sommer hinein. 40 Personen arbeiten pro Schicht. Für das Personal sorgt die Stadt, ein großer Teil der Technik kommt vom Land, vor allem für die Kühlung des Impfstoffs bis unter minus 70 Grad:

4

Die Pforzheimer Halle entspricht den Vorgaben des Landes – über 1200 Quadratmeter Fläche, keine Stützen und Training auf dem Eis hat es zuletzt sowieso nicht gegeben. Aus der Eishalle ein Impfzentrum zu machen würden normalerweise viel länger dauern sagt der Feuerwehrkommandat. Aber man werden es in vier Wochen schaffen. Weil durch das Impfen das Ende der Pandemie absehbar wird:

5