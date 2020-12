Das Sicherheitskonzept von Stadt und Polizei in Pforzheim scheint sich zu bewähren. Nach mehreren Massenschlägereien hatte die Polizei ihre Kontrollen in der Innenstadt deutlich verstärkt. So sei die Zahl einschlägiger Delikte wie Körperverletzungen in der City um 60 Prozent zurückgegangen, heißt es, im übrigen Stadtgebiet um 23 Prozent. Die Polizei will weiter verstärkt Präsenz zeigen, unter anderem auch mit Segwaystreifen und Reiterstaffel.