Der "Bund Heimat und Umwelt in Deutschland" (BHU) hat die evangelische Schlosskirche St. Michael in Pforzheim als herausragendes, identitätsstiftendes Bauwerk für die Region gewürdigt. Sie wurde zudem als ein Ort für kulturelle Innovationen ausgezeichnet, sagte Pfarrerin Heike Reisner-Baral am Dienstag in Pforzheim. Die Schlosskirche wurde im Jahr 1342 erstmals urkundlich erwähnt.