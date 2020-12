Der Pforzheimer Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) fordert einen harten Lockdown um die Corona-Infektionen im Land in den Griff zu bekommen. Er forderte außerdem eine bessere Zusammenarbeit zwischen der Landesregierung und den Kommunen.

Im Gespräch mit dem SWR sagte Boch (CDU), wenn man die aktuelle Situation ehrlich betrachte, müsse es bereits zum jetzigen Zeitpunkt einen Lockdown geben. Boch forderte außerdem eine bessere Zusammenarbeit zwischen der Landesregierung und den Kommunen.

Peter Boch fordert eine abgestimmte Vorgehensweise im Land

Eine abgestimmte Vorgehensweise innerhalb des Landes Baden-Würrtemberg sei zwischenzeitlich unabdingbar geworden. Nirgendwo in Baden-Württemberg ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen aktuell so hoch wie in Pforzheim. Die so genannte 7-Tages-Inzidenz liegt bei knapp 328.

Inzwischen hat auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) für Städte mit Inzidenzwerten über 300 drastische Maßnahmen angekündigt. Damit kommt der harte Lockdown näher. Noch im Laufe der Woche sollten die verschärften Regeln verkündet werden, damit sie nächste Woche in Kraft treten könnten, teilte Kretschmann mit.

Weitere schmerzhafte Schritte im Kampf gegen Corona

"Wir werden um weitere schmerzhafte Schritte nicht herumkommen", so Pforzheims Oberbürgermeister Boch. Seine Liste der empfohlenen Maßnahmen umfasst unter anderem zeitliche Beschränkungen für Besuche in Pflegeheimen und Kliniken sowie schärfere Regeln für Gottesdienste und andere Versammlungen.

Boch appelliert zudem an die Schulen, den bereits jetzt möglichen Wechselunterricht, flächendeckend einzuführen. Auch das Gesundheitsamt Pforzheim/Enzkreis hält diese Maßnahme für unerlässlich.