Jugendgemeinderat fordert allgemeine Testpflicht an Schulen

Eine allgemeine Testpflicht für alle Schüler – diesen Vorschlag hat jetzt der Pforzheimer Jugendgemeinderat gemacht. In einem offenen Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann fordert das Gremium den bestmöglichen Schutz aller Schülerinnen und Schüler. Nach den bisherigen Regeln der Landesverordnung sind geimpfte Schüler von einer Testpflicht befreit. Doch genau hier liege das Problem, so die Pforzheimer Jung-Gemeinderäte. Geimpfte würden sich in Sicherheit wiegen und glauben, das Virus nicht mehr verbreiten zu können. Ein fataler Denkfehler, heißt es in dem Brandbrief an die Landesregierung. Die Politiker werden zudem aufgefordert, auch über ein noch häufigeres Testen als bisher nachzudenken.