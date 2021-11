Impfambulanz verabreicht ab Montag "Moderna"

per Mail teilen

In der Impfambulanz in der Pforzheimer Innenstadt erhalten Über-30-Jährige ab Montag bei Auffrischungsimpfungen ausschließlich den Impfstoff von Moderna. Das hat das Landratsamt des Enzkreises mitgeteilt. Damit reagiere man auf die Ankündigung des Bundesgesundheitsministeriums, die Liefermengen von BioNTech einzuschränken. In der von der Stadt Pforzheim und dem Enzkreis betriebenen Ambulanz werden derzeit wöchentlich rund 900 Impfungen vorgenommen. Zwei Drittel davon seien Erst- oder Zweitimpfungen.