Pforzheimer Gemeinderat spricht sich für Weihnachtsmarkt aus

Die Stadt Pforzheim hat dem Gemeinderat in nicht-öffentlichen Sitzung am Dienstag ein Konzept für eine sichere Durchführung des Weihnachtsmarkts mit erhöhten Auflagen vorgestellt. Dafür habe die Verwaltung eine sehr breite Zustimmung von den Fraktionen des Gemeinderats erhalten, heißt es in einer Mitteilung.

Die Stadt nehme dieses sehr klare Meinungsbild nun als Auftrag an, unmittelbar in die Umsetzung zu gehen, so Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) und Erster Bürgermeister Dirk Büscher (CDU). 2-G-Regel und Alkohol nur in umzäunten Bereichen Das Konzept sieht vor, dass Alkoholausschank nur in abgesperrten und umzäunten Bereichen mit Einlasskontrollen möglich ist, so dass dadurch die Kontrolle und Regulierung von Zugängen erleichtert wird. Zudem soll der Weihnachtsmarkt - wie es die ab 17. November in Baden-Württemberg geltende Alarmstufe vorsieht - unter 2-G-Regeln stattfinden. „Unter Abwägung aller Belange ist dies eine verantwortliche Entscheidung, bei der wir uns vom größtmöglichen Schutz aller Beteiligten und von bestmöglichen Vorkehrungen unter freiem Himmel leiten lassen." Mit dieser Entscheidung trage die Verwaltung dem Wunsch der Bevölkerung nach zumindest etwas vorweihnachtlicher Stimmung Rechnung. Auch die Situation der Schausteller, für die der Weihnachtsmarkt die erste Möglichkeit seit langem biete, überhaupt wieder Einnahmen zu generieren, sei mitzubedenken. Schausteller in das Konzept eingebunden Das Konzept sei am Dienstagnachmittag auch mit den Schaustellern des Weihnachtsmarkts abgestimmt worden. Einzelne Beschicker, die sowohl Lebensmittel als auch Alkohol verkaufen, hätten sich bereits bereit erklärt, auf einen Alkoholausschank zu verzichten, so eine Mitteilung der Stadt.