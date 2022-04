Gemeinderat gibt Gutachten zu Verkehrsverbund in Auftrag

per Mail teilen

Der Pforzheimer Gemeinderat hat am Dienstag einem Gutachten zum Verkehrsverbund Pforzheim/Enzkreis zugestimmt. Es geht um die Frage, ob der Verkehrsverbund selbständig bleiben oder sich einem größeren Verbund anschließen soll. Der Enzkreis hatte dem Gutachten bereits am Montag zugestimmt.

Auch die baden-württembergische Landesregierung plädiert längst für größere Einheiten. Ein einziges Ticket für eine deutlich größerer Region, das würde den ÖPNV attraktiver machen. Durch Synergieeffekte könnten Kosten gespart werden, so die Befürworter. Kritiker befürchten weniger Flexibilität und Kundennähe. Sollte das Gutachten sich für eine Fusion aussprechen, käme als Partner am ehesten der Karlsruher Verkehrsverbund in Frage, weil es zu ihm die größten Pendlerströme gibt. Eine Entscheidung soll im nächsten Jahr fallen.