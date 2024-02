Pforzheimer gedenken der Opfer des Luftangriffs

Mehr als 17 000 Menschen fanden beim Luftangriff britischer Bomber am Abend des 23. Februar 1945 den Tod. Ihrer gedachten die Besucher mit Rosen, die sie auf dem Großgräberfeld des Hauptfriedhofs niederlegten. Pforzheims Schicksalstag sei der fatale Endpunkt einer Entwicklung gewesen, die von der verbrecherischen Ideologie der Nationalsozialisten ausgegangen sei, so OB Boch in seiner Ansprache. Es liege an uns allen, die Erinnerung an die Opfer wach zu halten, indem wir uns für ein friedliches und gerechtes Miteinander einsetzten, so Boch. Seinen Abschluss findet der Gedenktag am Abend mit einem Lichtermeer auf dem Marktplatz. Dieser steht wie jedes Jahr auch im Zeichen des Protests gegen Neonazis, die mit einer sogenannten Fackelmahnwache den Tag für ihre Zwecke missbrauchen.