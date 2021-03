per Mail teilen

Nach nur wenigen Tagen ist wieder Schluss: Die Einzelhändler in Pforzheim müssen wegen gestiegener Inzidenzwerte ihre Ladentüren wieder schließen. Die Verunsicherung bei Kunden ist groß und die Händler sind verärgert, wie SWR-Reporter Peter Lauber berichtet:

Erlaubt bleibt lediglich das Abholen von bestellter Ware und das Einkaufen nach vorheriger Terminvereinbarung. Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) hat unterdessen die Alleinstellung der Stadt Tübingen als landesweite Corona-Modelkommune kritisiert. In Tübingen ist am Dienstag ein Modellprojekt zu mehr Öffnungsschritten gestartet worden. Gegenüber den Pforzheimer Einzelhändlern und Gastronomen sei das Vorgehen der Landesregierung nur schwer vermittelbar, so Boch.

Als Großstadt und Oberzentrum im Nordschwarwzald sei Pforzheim ebenfalls gut als Modell geeignet. "Wir wollen nicht benachteiligt werden", betont Boch. Zumal angesichts steigender Inzidenzwerte Geschäfte in Pforzheim wieder schließen, während sie in Tübingen offen bleiben dürfen. So reagieren die Pforzheimer Einzelhändler auf die neuen Verschärfungen wegen der gestiegenen Inzidenzwerte:

Mario Elsässer, Inhaber eines Sportgeschäfts in der Pforzheimer Innenstadt

"Das ist für uns ein Albtraum, aus dem man gar nicht mehr aufwacht. Wir hatten tolle Umsätze und disziplinierte Kunden - gut, wir dürfen noch mit Termin öffnen, aber da ist die Frage wie lange. Und im Supermarkt darf man weiterhin in Massen einkaufen. Das sind Regeln, die ich nicht mehr nachvollziehen kann."

Sandra Pfältzer, Geschäftsführerin eines Nähgeschäfts in Pforzheim

"Das ist echt traurig, wie das gerade läuft. Die Kunden sind verunsichert, wir sind verunsichert. Kein Mensch weiß wie er planen soll. Es ist einfach ein Desaster und traurig."

Lorenz Stiess, Geschäftsführer eines Pforzheimer Haushaltswarenladens

"Wir müssen das Beste draus machen und dürfen den Kopf nicht hängen lassen. Click & Collect funktioniert bei uns gut, ist aber dauerhaft keine Lösung, weil es den Kunden einfach fehlt, sich im Laden umzuschauen zu können."