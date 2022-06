City wird zur Theaterbühne

Die Pforzheimer Innenstadt verwandelt sich am letzten Juli-Wochenende in eine einzige große Theaterbühne. Nach vier Jahren Pause findet wieder das Internationale Straßentheaterfestival. Rund zwanzig Ensembles aus dem In- und Ausland werden drei Tage lang die Pforzheimer Straßen und Plätze bespielen. Zu den Höhepunkten zählen eine gigantische Trommel- und Feuershow im Stadtgarten oder eine 360-Grad-Performance aus Tanz auf dem Marktplatz. Vor allem am Samstag ist an vielen Plätzen in der Innenstadt Staunen, Lachen und Mitmachen angesagt. Wenn etwa Passanten in englische Telefonzellen gelockt werden oder ein Fleischerwagen gruslig-groteske Spezialitäten aus Kuscheltieren zubereitet. Der Eintritt zu den meisten Veranstaltungen ist kostenlos.