Diskussion um Zukunft der Pforzheimer Bäder

Kombi-Bad auf dem Wartberg - oder doch lieber am Emma-Jaeger-Bad festhalten wie geplant? Dazu gingen am Mittwochabend im Pforzheimer Gemeinderat die Meinungen auseinander.

In einer Sondersitzung hatte ein Bäder-Spezialist Lösungsvorschläge für die Pforzheimer Bäder-Misere präsentiert. Die sieben Pforzheimer Bäder sind allesamt marode. Zwei sind inzwischen geschlossen - darunter das Emma-Jaeger-Bad in der Innenstadt, das größte und älteste Hallenbad der Stadt. So fehlen derzeit mehr als die Hälfte der ursprünglichen Wasserflächen. Die bisherigen Pläne sehen ein neues Stadtteilbad in Huchenfeld und einen Neubau des innerstädtischen Emma-Jaeger-Bads vor.

Experte hält Kombibad für wirtschaftlicher und attraktiver

Der Schweizer Bäder-Spezialist Stefan Studer hat im Auftrag der Stadt die Situation in Pforzheim analysiert und die Ergebnisse am Mittwochabend im Gemeinderat präsentiert. Dabei stellte er den Plänen eines Neubaus des Emma-Jaeger-Bades kein gutes Zeugnis aus. Von allen Varianten sei dies - auf den einzelnen Besucher gerechnet - die teuerste mit dem wenigsten Nutzen, so Studer. Der Standort sei nur dann sinnvoll, wenn der bisher als reines Schul- und Sportbad konzipierte Neubau zu einem Familienbad erweitert würde.

"Es ist ein Angebot, das Schule und Vereine gut bedienen wird, der breiten Öffentlichkeit aber wenig bietet. Und das finde ich schade."

Die Pforzheimer Bäder sind durchweg Sanierungsfälle. SWR

Spezialist für Kombibad

Die beste Lösung aber mit dem größten Nutzen und breitesten Angebot sowohl für Schulen und Vereine als auch für die breite Bevölkerung sei es, das Wartberg-Freibad zu einem Kombibad umzugestalten. Auch wenn das deutlich teurer werden würde als die bislang eingeplanten 40 Millionen Euro. Ein Kombibad wäre ganzjährig witterungsunabhängig nutzbar, so der Experte. Auf dem Wartberg gebe es zudem genügend Platz auch für künftige Erweiterungen und bereits jetzt genügend Parkplätze.

"Der Vorschlag spiegelt wieder, was einem der gesunde Menschenverstand sagt: Wir müssen dort investieren, wo wir Erweiterungsmöglichkeiten haben."

Gemeinderat in Standortfrage gespalten

Während sich alle Sprecher der Pforzheimer Vereine für die Wartberg-Variante aussprachen, zeigte sich: Der Gemeinderat ist gepalten. CDU und Grüne etwa waren ohnehin schon immer für das Kombibad, konnten sich aber nicht durchsetzen. Fraktionen wie SPD und FDP hingegen wollen am gültigen Gemeinderatsbeschluss von 2020 festhalten und warnten vor nicht stemmbaren Kosten und weiteren jahrelange Verzögerungen.

"Meine Befürchtung ist, dass die Pforzheimer dann über viele Jahre überhaupt kein Bad haben."

Dennoch haben alle Fraktionen angekündigt, erst mal intern über die Analyse der Schweizer Experten zu diskutieren. Die nächsten Gemeinderatssitzungen werden zeigen, ob man auf Grundlage des gültigen Beschlusses weiterplant - oder lieber doch nochmal von vorne anfängt.