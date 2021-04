Pforzheim muss die Corona-Notbremse ziehen. Die Stadt hatte nach den aktuellen Zahlen des Landesgesundheitsamts am Sonntag drei Tage in Folge den Sieben-Tage-Inzidenzwert von 100 überschritten.

Damit gilt ab Dienstag wieder die sogenannte Notbremse. Der Einzelhandel darf dann beispielsweise kein Terminshopping mehr anbieten, sondern muss auf "Click & Collect" zurückgreifen. Museen, Galerien und der Wildpark müssen wieder schließen. Ein Friseurbesuch oder medizinisch notwendige Behandlungen bleiben weiterhin erlaubt.

Auch dem Enzkreis drohen Einschränkungen

Auch im Enzkreis lag die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt zwei Tage in Folge über 100. Auch da müsse man damit rechnen, dass ab Mittwoch wieder Einschränkungen in Kraft treten, so der Landkreis. Erst am Freitag wurden die Corona-Einschränkungen wieder gelockert, weil die Inzidenz über Ostern unter 100 fiel. Der Landkreis muss sich dabei an die landesweiten Vorgaben halten und hat selbst keinen Entscheidungsspielraum.

Weniger Corona-Tests über Ostern

Weil über Ostern weniger getestest wurde, waren die Zahlen vergangene Woche nicht aussagekräftig. Laut dem stellvertretenden Leiter des Karlsruher Gesundheitsamts Ulrich Wagner haben die Gesundheitsämter erst ab Mitte dieser Woche ein klares Bild von der Infektionslage.

Der Kreis Calw ist aktuell der einzige Landkreis in der Region mit einem Inzidenzwert unter 100. Im Kreis Karlsruhe, im Kreis Rastatt und in Baden-Baden liegt die Sieben-Tage-Inzidenz seit Wochen stabil über 100.