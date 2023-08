Wohnung in Pforzheim nach Brand unbewohnbar

Nach einem Brand in Pforzheim-Eutingen ist die Wohnung eines Mehrfamilienhauses nicht mehr bewohnbar. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Das Feuer ist laut Polizei am Samstag gegen 20 Uhr in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Pforzheim-Eutingen ausgebrochen. Ein technischer Defekt einer Deckenlampe soll den Brand ausgelöst haben. Die Flammen breiteten sich daraufhin in der Zwischendecke aus.

Hoher Sachschaden - Wohnung nach Brand unbewohnbar

Die Bewohner des Hauses konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Zur Brandbekämpfung habe die Feuerwehr teilweise das Dach öffnen müssen. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnten die Bewohner des Hauses zurück in ihre Wohnungen. Die Dachgeschosswohnung ist allerdings unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt.