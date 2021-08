per Mail teilen

Die Stadt Pforzheim wird nun doch eine „Smart City“. Beim dritten Anlauf wurden die Stadt in das Bundesförderprogramm aufgenommen, die vorherigen beiden Bewerbungen waren erfolglos. Insgesamt werden in dieser Runde 28 Projekte gefördert, fast 100 Städte, Kreise und Gemeinden hatten sich beworben. Mit der Bundesförderung will Pforzheims Oberbürgermeister Boch (CDU) die Digitalisierung der Stadt weiter voranbringen.