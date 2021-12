Die Stadt Pforzheim will verstärkt Migranten über Corona informieren. So fand am Mittwoch zum zweiten Mal eine Online-Veranstaltung mit rund 60 Teilnehmern statt. Mit einem Aufklärungsvideo sowie mehrsprachigen Postkarten will man vor allem in Migrationskursen über die Krankheit und Impfangebote informieren. Der Anteil der Ungeimpften unter Migranten ist in Pforzheim noch immer überdurchschnittlich hoch.