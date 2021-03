per Mail teilen

Das Theater Pforzheim will sein Angebot für Kinder und Jugendliche ausbauen. Am 20. März soll das Kinder- und Jugendtheater unter neuem Namen offiziell gegründet werden.

Bisher läuft das junge Theater am Dreisparten-Haus in Pforzheim formal nebenher, erfreut sich aber immer größerer Beliebtheit. Seit 2011 ist die Zahl der Vorstellungen von etwa 70 auf 170 im Jahr gestiegen. Intendant Thomas Münstermann sagte, um das zu stemmen, brauche man in absehbarer Zeit eine neue Organisationsform.

Möglicherweise könnte das Kinder- und Jugendtheater auch zu einer vierten Sparte werden. Der Förderverein werde ein extra Spendenkonto für den Kinder- und Jugendbereich einrichten. Damit wolle man auch gerade jetzt in der Corona-Zeit ein Zeichen setzen. Schon bald würden die Schauspier zunächst wieder in Schulen auftreten, was trotz der Pandemie vom Land genehmigt sei.