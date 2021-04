Noch in diesem Jahr soll sich der Verkehr in Pforzheim zugunsten der Radfahrer verändern. Dank Fördergeldern in Rekordhöhe von Land und Bund sollen mehrere wichtige Radverkehrsprojekte in der Stadt Fahrt aufnehmen. So soll nach Aussage der Stadt ein durchgängiger Radweg auf der Ost-West-Achse der Kommune entstehen. Außerdem soll die Radwegführung entlang der Hauptverkehrsstraßen mit Fahr- oder Schutzstreifen für Radler attraktiver und sicherer gemacht werden. Der Enztalradweg soll in der Innenstadt auf die Südseite der Enz verlegt und mit einer neuen Ampelanlage ausgestattet werden.