Stadt Pforzheim will Gelände der alten Papierfabrik kaufen

Die Stadt Pforzheim will ihr Vorkaufsrecht für das Gelände der ehemaligen Papierfabrik nutzen. Ende Februar soll es dazu eine Sondersitzung des Gemeinderats geben.

Seit Jahren liegt das Gelände im Stadtteil Dillweißenstein brach. Es sei allerdings eine wertvolle Entwicklungsfläche, so die Stadtverwaltung. Deswegen plant die Stadt Pforzheim von ihrem Vorkaufsrecht für das Gelände Gebrauch zu machen.

Gelände wurde 2022 an Investor aus Österreich verkauft

Die Papierfabrik am Ortsrand von Dillweißenstein hatte im Jahr 2001 ihren Betrieb eingestellt. Versuche einer Genossenschaft, das 43.000 Quadratmeter große Grundstück zu erwerben, um darauf Kultur und Gewerbe anzusiedeln, scheiterten. 2011 erwarb die immobilienfirma des Pforzheimer Arcus-Klinik-Betreibers Bernhard Rieser das Gelände für 900.000 Euro.



Im vergangenen November verkaufte Rieser das Fabrikgelände schließlich an für 13,5 Millionen Euro an einen Investor in Österreich. Nach rechtlicher Prüfung stellte die Stadt Pforzheim fest, dass ein Vorkaufsrecht besteht, das sie jetzt in Anspruch nehmen will.

"Indem die Stadt ihr Vorkaufsrecht ausübt, will sie die vorherrschenden städtebaulichen und baulichen Mängel dort beheben und das Areal in absehbarer Zeit sinnvoll weiterentwickeln."

Ein bestehendes Vorkaufsrecht bedeutet, dass jemand beim Verkauf einer Immobilie oder eines Grundstücks das Recht hat, das Objekt zu erwerben. Dazu zählen unter bestimmten rechtlichen Voraussetzungen auch Kommunen. Grund für ein Vorkaufsrecht kann zum Beispiel sein, städtebauliche Missstände zu verhindern. Es soll auch sicherstellen, dass Grundstücke nicht zu einem Preis verkauft werden, der deutlich über dem Verkehrswert liegt. Damit sollen auch Bodenpreise gedämpft und Grundstücksspekulationen verhindert werden.



Quelle: Stadt Pforzheim

Gemeinderat entscheidet in Sondersitzung über Vorkaufsrecht

Am 28. Februar kommt der Pforzheimer Gemeinderat zu einer Sondersitzung zusammen, um über die Zukunft des Geländes der alten Papierfabrik zu entscheiden. Sollte die Stadt das Vorkaufsrecht in Anspruch nehmen, würde sie allerdings nur den ermittelten Verkehrswert in Höhe von 1,3 Millionen Euro zahlen wollen, teilte die Stadt mit.

Allerdings ließt Vorbesitzer Rieser schon im Vorfeld verlauten, dass er zu diesem Preis nicht verkaufen werde. Ihm steht laut Stadt ein gesetzliches Rücktrittsrecht zu. Damit würde das Grundstück in seinem Besitz verbleiben - es käme also weder ein Vertrag mit der Stadt noch mit dem österreichischen Investor zustande.