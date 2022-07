Stadtrat Uwe Hück will sich aus Politik zurückziehen

per Mail teilen

Der Pforzheimer Stadtrat und Ex-Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück will sich aus der Politik zurückziehen. Das melden die "Badischen Neuesten Nachrichten" (Mittwochsausgabe). Er habe die Politik ausprobiert, passe da aber nicht rein, gab Hück demnach als Begründung für seinen Rückzug an. Stattdessen wolle er sich neuen Aufgaben in der Wirtschaft widmen. Hück war im vergangenen Jahr bei der Bundestagswahl als Spitzenkandidat seiner eigenen Partei "Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel" angetreten, die er nur wenige Monate zuvor gegründet hatte.