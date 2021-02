per Mail teilen

Nach fast vier Monaten ist die 7-Tage-Inzidenz in Pforzheim erstmals wieder unter den kritischen Wert von 50 gesunken. In den zurückliegenden sieben Tagen kommen 41,3 Neuinfizierte mit dem Coronavirus auf 100.000 Einwohner. Damit rückt ein Ende der nächtlichen Ausgangssperre näher. Aktuell dürfen die Menschen in Pforzheim zwischen 21 und 5 Uhr nur aus triftigen Gründen die Wohnung verlassen. Bleibt die Inzidenz drei Tage hintereinander unter 50, wird diese Aussgangssperre aufgehoben.