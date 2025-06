Macht Pforzheim aus 30er-Zonen tagsüber wieder Tempo 50 Abschnitte? Darüber entscheidet der Gemeinderat am Dienstag. Auch über mögliche Kürzungen im Busverkehr wird diskutiert.

Bisher gilt auf vielen Straßen in der Pforzheimer Innenstadt Tempo 30. Das könnte sich ändern. Im Lärmaktionsplan der Stadt ist vorgesehen, auf Hauptverkehrsstraßen tagsüber Tempo 50 zu erlauben, 30 würde dann nur noch nachts gelten. Der Plan sorgt für Diskussionen. Der Gemeinderat Pforzheim entscheidet darüber am Dienstag.

Die Europäische Union verpflichtet alle Mitgliedsstaaten dazu, gegen Lärmbelastung vorzugehen. Deshalb müssen Städte und Gemeinden ihre Lärmaktionspläne regelmäßig aktualisieren.

Tempo 50 soll Staus in Pforzheim reduzieren

Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) hatte in seiner Neujahrsansprache Tempo 50 auf Hauptverkehrsstraßen in Aussicht gestellt, um Staus zu vermindern. In der Sitzungsvorlage wird deshalb vorgeschlagen, auf den Hauptverkehrsstraßen tagsüber wieder Tempo 50 einzuführen. Nachts soll weiterhin Tempo 30 gelten. Um den Lärm dort zu vermindern, wo das Limit tagsüber heraufgesetzt soll, soll ein lärmmindernder Belag verbaut werden.

Regierungspräsidium Karlsruhe sieht Vorschläge kritisch

Das Regierungspräsidium Karlsruhe sieht die Vorschläge zu Tempo 50 im Lärmaktionsplan kritisch. Es warnt davor, das Tempo noch vor den angedachten Sanierungen, unter anderem mit lärmminderndem Asphalt, anzuheben. Erst nach den Sanierungen könne eine abschließende Bewertung erfolgen.

Denn: Laut EU-Recht sind alle Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet, gegen Lärmbelästigungen vorzugehen. Will eine Stadt das Tempolimit also wieder anheben, müsste sie nachweisen, dass dadurch die Lärmobergrenzen nicht überschritten werden.

Verkehrsclub Deutschland: Lärmaktionsplan ist unzureichend

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) kritisiert die Vorhaben scharf. Der Lärmaktionsplan sei unzureichend, heißt es in einer Stellungnahme . Er bedeute Verschlechterungen beim Lärmschutz. Der VCD fordert einheitlich Tempo 30 auf allen Straßen im Pforzheimer Stadtgebiet. Seit 2007 habe sich die Zahl der von Straßenverkehrslärm betroffenen Einwohner von rund 12.000 auf über 26.000 erhöht.

Kritik kommt auch von den Fahrrad- und Umweltaktivisten von Critical Mass. Neben der steigenden Lärmbelastung stelle die Tempoanhebung im Bereich der Schulen eine zusätzliche Gefahr für Schülerinnen und Schüler dar.

Diskussionen um Busverkehr in Pforzheim

Ein weiteres großes Verkehrsthema im Gemeinderat Pforzheim ist am Dienstag der Busverkehr in der Stadt. Mögliche Kürzungen beim Angebot stehen im Raum. Der Linienverkehr in Pforzheim wird ab 2026 neu vergeben. Derzeit läuft dazu eine europaweite Ausschreibung. Aktuell fahren Busse der Bahntochter Regionalverkehr Südwest (RVS) in Pforzheim. RVS will den Linienverkehr ohne städtische Zuschüsse weiter betreiben und hat einen sogenannten eigenwirtschaftlichen Antrag eingereicht.

Im RVS-Konzept ist geplant, Leistungen einzuschränken. Vorgesehen sind nur noch knapp drei Millionen Fahrkilometer jährlich statt wie bisher rund 3,5 Millionen. Zudem sollen Takte abends und an Wochenenden ausgedünnt werden.

Pforzheim: Hauptausschuss empfiehlt, Angebot abzulehnen

Der Hauptausschuss der Stadt Pforzheim hat dem Gemeinderat empfohlen, den Antrag abzulehnen. Dem hat sich Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) angeschlossen. Finanzbürgermeister Dirk Büscher (CDU) und Kämmerer Konrad Weber empfehlen dagegen mit Blick auf die Finanzen, dem Antrag zuzustimmen. Wenn ein anderes Busunternehmen den Stadtbusverkehr übernimmt, würde das hohe Kosten verursachen. Nach Berechnungen der Stadtverwaltung würde der bisher zuschussfreie Stadtbusverkehr die Stadt künftig etwa 7,5 Millionen Euro kosten.

Kritik auch von Gewerkschaft ver.di

Die Gewerkschaft ver.di hat sich im Vorfeld der Gemeinderatssitzung besorgt gezeigt. Es wird davor gewarnt, bei der Auswahl des Busverkehr-Betreibers nur auf das Geld zu schauen. Laut ver.di hätte das bereits vor zehn Jahren dazu geführt, dass das stadteigene Nahverkehrsunternehmen in Pforzheim zerschlagen wurde. Über 200 Beschäftigte hätten damals ihre Arbeit verloren.

Deshalb spricht sich ver.di in einer Mitteilung auch gegen eine Vergabe an die Bahntochter Regionalverkehr Südwest (RVS) aus. Bei dem aktuellen Angebot hätten finanzielle Gründe eine Verschlechterung des Angebots zur Folge.

Der Gemeinderat in Pforzheim weiß ganz genau: guten ÖPNV für die Pforzheimer Bürgerinnen und Bürger kann und wird es ohne Zuschüsse nicht geben.

Denkbar ist auch, dass die Stadt den Busverkehr selbst stemmt - was allerdings auch hohe Kosten bedeuten würde. Bei einer Ablehnung des RVS-Antrags kann das Unternehmen laut Stadt ein neues Angebot einreichen.