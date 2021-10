Rechtsstreit zwischen Siloah Klinikum und früherem Chefarzt ausgesetzt

per Mail teilen

Der Rechtsstreit zwischen dem Siloah Klinikum und einem ehemaligen Chefarzt vor dem Pforzheimer Arbeitsgericht ist ausgesetzt worden. Man warte zunächst den Abschluss der strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Arzt ab, so das Gericht. Wie in der Verhandlung vor dem Pforzheimer Arbeitsgericht bekannt wurde, führt inzwischen die auf Wirtschaftskriminalität spezialisierte Staatsanwaltschaft Mannheim die strafrechtlichen Ermittlungen. Sowohl das Klinikum als auf der frühere Chefarzt stimmten zu, erst deren Ergebnis abzuwarten. Das Klinikum wirft dem renommierten Mediziner Abrechnungsbetrug vor. Er habe fast 2.000 Operationen als eigene Leistungen abgerechnet, obwohl er diese an andere Ärzte von geringerem Rang delegiert habe. Für den Personaleinsatz forderte die Klinik mehr als 300.000 Euro Schadenersatz. Der frühere Chefarzt wies diesen Anspruch zurück und warf seinem ehemaligen Arbeitgeber „organisatorische Mängel“ vor.