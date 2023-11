Geschichtsunterricht erleben - vor Ort im Hilda-Gymnasium. Dafür haben Jugendliche die Biografien von jüdischen Pforzheimern in der Zeit des Nationalsozialismus verfilmt.

In der Nacht des 9. November 1938 klopft es bei Trudy Ullmann an der Tür. Sie wohnt mit ihrer Familie in der Zerrennerstraße 13 in Pforzheim. Ihr Vater öffnet die Haustür. Dann hört Trudy nur noch die Schreie ihres Vaters. Er wird brutal verprügelt - von nationalsozialistischen Schlägertrupps. Weil er Jude ist. Trudys Mutter fährt ihn ins Krankenhaus, wo er zwar behandelt wird, aber weder Narkose noch Schmerzmittel bekommt. So erzählen Pforzheimer Schülerinnen und Schüler die Geschehnisse in der Zerrennerstraße heute nach - 85 Jahre nach der Reichspogromnacht.

SWR-Reporterin Annika Jost über die Gruppe von Jugendlichen:

Jugendliche recherchieren: Projekt an Hilda-Schule gedenkt Juden aus Pforzheim

Die Erlebnisse von Trudy in der Reichspogromnacht haben Jugendliche vom Hilda-Gymnasium zu einem Kurzfilm gemacht - einer von insgesamt acht. Denn Trudy war auch Schülerin auf ihrer Pforzheimer Schule. Über 60 Biografien von ehemaligen jüdischen Schülerinnen und Schülern der Schule wurden von der Projektgruppe "Spurensuche" bereits aufgedeckt. Ziel des Projektes ist es, Geschichtsunterricht erlebbar zu machen. Der Blick von Schüler Kalle Hippelein auf Pforzheim hat sich seit der Produktion der Kurzfilme komplett geändert. "Ich weiß, dass es am Leopoldplatz, wo ich täglich in den Bus einsteige, mehrere Geschäfte gab, die total zerstört wurden", teilweise wurden sogar Feuer gelegt, erzählt Hippelein.

Wenn man sich überlegt, dass das dort stattgefunden hat, wo man heute mehrmals am Tag vorbei läuft, dann ist das schon erschütternd.

Reichspogromnacht in Pforzheim: Jugendliche gedenken jüdischen Opfern

Bei dem Dreh für den Film über die Reichspogromnacht schlüpften Kalle und andere projektbeteiligte Schülerinnen und Schüler in die Rolle der ehemaligen jüdischen Mitschülern. Sie erzählen Mithilfe von Briefen, Zeitzeugenberichten und Archivmaterial, wie bei der Reichspogromnacht nationalsozialistische Schlägertrupps, jüdische Menschen und ihre Geschäfte überfallen und Synagogen angezündet haben - auch in Pforzheim.

Geschichte erlebbar machen, das will Geschichtslehrer Martin Rühl, der das Projekt betreut. Angefangen hat alles 2017 mit einer Biografie der ehemaligen jüdischen Schülerin und Widerstandskämpferin Edith Rosenblüth. Aus all den gefundenen Biografien von ehemaligen jüdischen Schülerinnen und Schülern entstanden unter anderem das Buch "Spurensuche" und mehrere Filme.

Schülerin Lina Burkhardt gedenkt Pforzheimer Juden in der NS-Zeit: "Seitdem ich recherchiert habe, schaue ich ganz anders auf Gedenktage wie die Reichspogromnacht. Wenn man sich in diese Personen hineinversetzt hat und weiß, wie sie sich gefühlt haben, ist es viel krasser, diesen Tag zu erleben." SWR Annika Jost Bild in Detailansicht öffnen Schüler Kalle Hippelein recherchierte zur Reichspogromnacht in Pforzheim: "Ich weiß, dass es am Leopoldplatz, wo ich täglich in den Bus einsteige, mehrere Geschäfte gab, die total zerstört wurden. Und teilweise wurden sogar Feuer gelegt. Und wenn man sich überlegt, dass das dort stattgefunden hat, wo man heute mehrmals vorbei läuft am Tag, dann ist das schon erschütternd." SWR Annika Jost Bild in Detailansicht öffnen Schülerin Kendra Atovga Biogolo aus Pforzheim: "Im Unterricht hört man oft nur Zahlen, aber man weiß nicht, was man damit anfangen soll. Aber wenn man dann ein konkretes Bild von einer Person hier in der Stadt hat, dann hat man noch mal einen komplett anderen Blick darauf. Da stellt man sich die Fragen, warum hat man es so weit kommen lassen." SWR Bild in Detailansicht öffnen Lehrer Martin Rühl aus Pforzheim recherchiert mit Jugendlichen zur Reichspogromnacht. "Wenn die Schüler die Erfahrung machen, ich recherchiere etwas und das verpufft nicht, sondern es kommt etwas dabei raus. Zum Beispiel, wir verlegen Stolpersteine für Nachfahren. Die Schüler merken, sie können etwas bewegen. Oder sie produzieren eben Filme, um andere aufzuklären." SWR Annika Jost Bild in Detailansicht öffnen

Die Pogromnacht Der Befehl für die Novemberpogrome kam direkt von Reichspropagandaminister Joseph Goebbels. Auf einem Treffen der NSDAP-Führung in München erklärte er in einer Hetzrede, die Partei werde antijüdische Aktionen nicht verhindern. Diese Information gaben die SA-Führer anschließend telefonisch an ihre Stäbe und Mannschaften durch. Als Vorwand benutzte das nationalsozialistische Regime ein Attentat des 17-jährigen polnischen Juden Herschel Grynszpan auf den Legationsrat der deutschen Botschaft in Paris, Ernst von Rath. 267 Synagogen und etwa 7.500 Geschäfte jüdischer Einzelhändler wurden in ganz Deutschland zerstört, 91 Menschen nach offiziellen Angaben in der Pogromnacht getötet. Wissenschaftler gehen aber inzwischen von höheren Zahlen aus. An den Gewalttaten beteiligten sich nicht nur SA- und SS-Männer oder Parteimitglieder. Im Volksmund bürgerte sich wegen der zerstörten Fensterscheiben jüdischer Geschäfte der verharmlosende Name "Reichskristallnacht" für die Ausschreitungen ein. Der Begriff wurde später durch die Bezeichnung Pogromnacht ersetzt.

Die produzierten Filme schauen sich dann alle Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Geschichtsunterrichts am Hilda-Gymnasium an. Eine Webseite mit einer interaktiven Stadtkarte soll zusätzlich das jüdische Leben und die Verfolgung in Pforzheim erlebbar machen - für alle, die es interessiert.

Recherche zu Reichspogromnacht hinterlässt Spuren bei Jugendlichen aus Pforzheim

Die Reichspogromnacht war der vorläufige Höhepunkt der Diskriminierung von Jüdinnen und Juden in Deutschland. Ende des Jahres 1938 mussten dann die letzten verbliebenen jüdischen Jugendlichen das Hilda-Gymnasium verlassen. Schüler Kalle Hippelein schaut mit gemischten Gefühlen zurück auf die Projektarbeit. "Was man liest, macht schon was mit einem - in die traurige Richtung", sagt Hippelein. Aber es sei schön, dass er die Gelegenheit bekommen habe, die Geschichten der Opfer zu recherchieren und "ihnen einen Namen und ein Gesicht zu geben".

In Zukunft wollen die am Projekt beteiligten Schülerinnen und Schüler mehr auf Ausgrenzung achten und etwas dagegen unternehmen. Denn sie haben gesehen, wozu Ausgrenzung und Rassismus führen können.