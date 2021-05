per Mail teilen

Die Stadt Pforzheim will ihre Aufklärung rund um die Corona-Impfung weiter ausbauen. Laut Sozialministerium hat Pforzheim die geringste Impfquote im Land. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Wie aus Zahlen des Sozialministeriums hervorgeht, haben sich in Pforzheim 11,9 Prozent der Bevölkerung einmal gegen das Corona-Virus impfen lassen. Komplett geimpft sind demnach lediglich 4,2 Prozent der Menschen. Damit liegt Pforzheim landesweit auf dem letzten Platz. Zum Vergleich: In Karlsruhe liegt die Impfquote bei Erstimpfungen bei 21,6 Prozent, im Enzkreis bei 22,6 Prozent und in Baden-Baden bei 25,9 Prozent.

Stadt Pforzheim: Kreisimpfzentrum ist leistungsfähig

Die Stadt Pforzheim betont, dass die geringe Impfquote nichts mit der Leistungsfähigkeit des Kreisimpfzentrums zu tun habe. Pforzheim verimpfe und erhalte vom Land den gleichen Anteil an Impfdosen wie andere Stadt- und Landkreise auch. Hier sei man genauso leistungsstark wie vergleichbare Einrichtungen - und genauso abhängig von den Lieferungen durch das Land.

Auffällig sei, dass im Pforzheimer Kreisimpfzentrum nur etwa ein gutes Drittel aller Impfungen Pforzheimern zugute komme. Der Rest gehe an Menschen, die aus dem Enzkreis oder von noch weiter weg kommen. Auch das könnte möglicherweise einen Einfluss auf die Impfquote haben. Zudem seien in den vom Sozialministerium veröffentlichten Zahlen die Impfungen durch Hausärzte nicht enthalten, wo bis Ende April gut 8.000 Menschen geimpft worden seien.

Junge Stadt mit vielen Migranten

Ein weiteren Grund sieht die Stadt in der Bevölkerungsstruktur. Man habe vergleichsweise viele junge Menschen, die noch gar nicht impfberechtigt seien. Zudem habe Pforzheim einen relativ hohen Anteil an Bewohnern mit Migrationshintergrund. Das Landessozialministeirum hatte auf eine Studie aus Mannheim verwiesen, wonach viele Menschen aus dieser Bevölkerungsgruppe nicht ausreichend erreicht würden.

Zudem hatte das Land betont, dass die Impfbeteiligung in Städten mit Gruppen, die unter schwierigeren sozialen und ökonomischen Verhältnissen leben, besonders gering sei. Pforzheim hat landesweit die zweithöchste Arbeitslosenquote. Laut dem Kreisverband Pforzheim/Enzkreis des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes ist es daher wichtig, noch mehr auf einkommensschwache Menschen zuzugehen. Man sei bereits mit der Stadt im Gespräch. Ideal wäre es laut Verband, wenn mobile Impfteams direkt in sozialen Einrichtungen Angebote machen würden.

Stadt setzt auf mehr Aufklärung

Die Stadt Pforzheim teilte mit, sie beobachte die Entwicklungen genau und gehe daher bereits mit den Impfungen in die Breite. Man wolle zum Beispiel verstärkt Migrantenorganisationen und weitere vermittelnde Akteure einbinden. Die Ideen würden von Pop-Up-Impfstationen bis zu Impfaktionen in Gemeindezentren verschiedener Kulturkreise reichen. Zudem informiere man bereits in mehreren Sprachen über die Impfungen - auch auf den sozialen Netzwerken.