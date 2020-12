per Mail teilen

Pforzheim hat sich auf den Weg zur klimaneutralen Stadt gemacht. Mit großer Mehrheit hat der Gemeinderat am Dienstagabend einen Klimaaktionsplan geschlossen.

50 Prozent weniger CO² will die Stadt Pforzheim bis in zehn Jahren produzieren – und bis zum Jahr 2050 gänzlich klimaneutral sein. Das sind die Ziele des Klimaaktionsplans, den der Gemeinderat beschlossen hat. Erreichen will man das unter durch neue Verkehrskonzepte: besserer ÖPNV, mehr Radwege, weniger Autoverkehr. Ein Mobilitätsbeirat soll dazu konkrete Ideen entwickeln.

Maßnahmen in vielen Bereichen

Bei Neubauten soll Energieeffizienz an oberster Stelle stehen, Fassaden und Dächer sollen begrünt werden und Solarenergie erzeugen. Um das Mikroklima zu verbessern, will man mehr Grünflächen schaffen und zusätzlich 4000 Bäume pflanzen. Und Fernwärme soll in Pforzheim bald ohne den Einsatz von Kohle und Gas gewonnen werden.