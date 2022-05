In Pforzheim ist am Montag ein 2-jähriges Kind aus dem vierten Stock eines Gebäudes im Bereich des Alten Schlossbergs gestürzt. Inzwischen ist es an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Laut Polizei wurde das Gebiet weiträumig abgesperrt, mehrere Einsatzkräfte sind vor Ort. Über die genauen Umstände können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Das Kind soll aus rund 12 Metern Höhe auf den gepflasterten Bereich vor dem Gebäude gestürzt sein und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die eingeleiteten Rettungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Die Polizei sperrt den Bereich "Alter Schlossberg" in Pforzheim weiträumig ab. Ein 2-jähriges Kind wurde einem Sturz aus dem vierten Stock eines Gebäudes tödlich verletzt. SWR