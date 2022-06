per Mail teilen

Am Mittwochabend sollen Jugendliche auf der A8 bei Pforzheim Steine von einer Brücke in Höhe Friolzheim geworfen haben. Ein Lkw wurde durch einen Stein getroffen, verletzt wurde dabei niemand. Der Lkw-Fahrer beobachtete in diesem Zusammenhang zwei Personen auf der Brücke, nach denen die Polizei im Anschluss erfolglos fahndete. Die Polizei bittet daher um weitere Zeugenhinweise.