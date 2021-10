Stadt feiert "60 Jahre Reuchlinhaus"

Die Stadt Pforzheim feiert an diesem Wochenende "60 Jahre Reuchlinhaus". Das Kulturzentrum beheimatet das Schmuckmuseum und den Kunstverein. Das Reuchlinhaus wurde 1961 nach den Entwürfen des Architekten Manfred Lehmbruck gebaut, ein "architektonisches Juwel", so die Stadt. Von Freitag bis Sonntag werden am zahlreiche Aktionen und Führungen in den Jubiläums-Ausstellungen angeboten, darunter eine Schau zu Eisenschmuck. Kunstschaffende haben sich außerdem mit der Collage-Künstlerin Hannah Höch auseinandergesetzt, Pforzheimer Mode-Studierende mit einem Gemälde von Emil Nolde, dessen Kunstwerke in der Eröffnungsausstellung vor 50 Jahren zu sehen waren. Am Sonntag gibt es im Innenhof einen kostenlosen Perlen-Kreativworkshop, bei dem Kinder und Familien auch die Architektur kennenlernen können.