Pforzheim ist die staureichste Stadt in Baden-Württemberg

Pforzheim ist die staureichste Stadt im Land. Das zeigt die Analyse des Verkehrsdatenanbieters INRIX. Das Institut untersucht jedes Jahr die Verkehrssituation in Deutschland.

In diesem Jahr ist Pforzheim sogar in die Top Zehn der staureichsten Städte in Deutschland aufgestiegen – liegt dort jetzt auf Platz fünf. Im Schnitt verbringen hier Berufspendler 44 Stunden im Stau – zehn Stunden mehr als im Jahr zuvor. Grund dürfte die derzeitige Dauerbaustelle auf der A8 sein.

Ausbau der A8 bei Pforzheim SWR

Karlsruhe liegt mit 24 Stunden am unteren Ende der Skala. Der Studie zufolge haben die Staus bundesweit deutlich zugelegt - nach einer coronabedingten Verschnaufpause im vergangenen Jahr. Im Schnitt liegt der Zeitverlust bei 40 Stunden – das sind 14 mehr als 2020.