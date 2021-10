Gedenken an deportierte Jüdinnen und Juden nach Gurs

Am 22.Oktober 1940 wurden von den Nazis über 6.500 Menschen in das französische Internierungslager Gurs verschleppt. Darunter waren auch 195 Pforzheimer Juden. Ihner wird in der Nordstadt-Schule bei einer Veranstaltung mit Oberbürgermeister Boch gedacht. Karlsruhes Oberbürgermeister Mentrup wird am Sonntag in Gurs an einer Gedenkfeier teilnehmen. Er steht an der Spitze einer Delegation aus Kommunen im Südwesten, die sich um den Erhalt des dortigen Deportierten-Friedhofs kümmern. Das Karlsruher Stadtmuseum zeigt noch bis Ende Oktober eine Ausstellung über das Schicksal der nach Gurs verschleppten Juden.