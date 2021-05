per Mail teilen

Eine mit einem Messer bewaffnete Frau hat am Samstagnachmittag einen Polizeieinsatz in Pforzheim ausgelöst. Die 39-Jährige soll einen Mann mit einem Messer bedroht haben, der daraufhin die Polizei verständigte. Die hinzugerufenen Beamten bedrohte die Frau ebenfalls. Die Forderung, ihr Messer fallen zu lassen, ignorierte sie. Auch Der Einsatz von Pfefferspray, sowie die Androhung des Schusswaffengebrauchs schreckten sie nicht ab. Die Polizei konnte die 39-Jährige schließlich überwältigen und festnehmen. Wegen des Verdachts auf Alkohol- und Drogenkonsum wurde der Frau eine Blutprobe entnommen. Sie wurde in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.