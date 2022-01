500 Jahre - Pforzheim feiert den Philosophen Reuchlin

per Mail teilen

Die Stadt Pforzheim begeht 2022 das Reuchlinjahr zum 500. Todestag des Humanisten Johannes Reuchlin. Unter dem Motto "Reuchlin gehört allen!" will die Stadt Pforzheim anregen zum Erinnern, Mitgestalten und Mitfeiern. Bis heute genießt Johannes Reuchlin wegen seines Einsatzes für Toleranz, Respekt und Menschenrechte großes Ansehen. Zum 500. Todestag des Universalgenies wird es über 150 analoge und digitale Veranstaltungen geben. Beispielsweise ein Podcast für Kinder, eine Fahrradtour von Pforzheim über Tübingen nach Stuttgart oder eine fremdsprachige Stadtführung. Auftakt ist am kommenden Wochenende ein Festgottesdienst anlässlich Johannes Reuchlins Geburtstag am 29. Januar.