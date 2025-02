per Mail teilen

Viele Politiker aus Pforzheim haben das Gefühl, der Ton im Wahlkampf wird immer aggressiver. Eine Partei erlebt bei der Bundestagswahl 2025 aber auch Verbesserung im Umgang.

Im jetzigen Bundestagswahlkampf, letztes Jahr bei den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringern oder bei der Europa- und Kommunalwahl: immer wieder berichten wir von Angriffen auf Wahlkämpfer beim Aufhängen von Plakaten oder an Wahlkampfständen. Wird der Wahlkampf immer aggressiver? Annika Jost hat sich in Pforzheim auf Spurensuche begeben und einen Wahlkampfhelfer begleitet.