Viele Politikerinnen und Politiker aus Pforzheim haben das Gefühl, dass der Ton im Wahlkampf immer aggressiver wird. Eine Partei erlebt vor der Bundestagswahl aber auch Verbesserung im Umgang.

Immer wieder wird von Angriffen auf Wahlkämpfer berichtet: Menschen, die Plakate aufhängen wollen oder Flyer in der Innenstadt verteilen, werden angegriffen . Sind das Einzelfälle oder wird der Wahlkampf wirklich aggressiver?

Wenn Marvin Weiß (Die Linke) in der Fußgängerzone in Pforzheim Flyer zur Bundestagswahl verteilt, dann sind immer Parteikolleginnen und -kollegen dabei. Zu groß sei die Gefahr. Denn schon seit Jahren erhalte der ehrenamtliche Wahlkampfhelfer Drohungen und Pöbeleien über die sozialen Netzwerke und per E-Mail. Neu sei, dass er sie auch beim Wahlkampf in der Stadt zu hören bekommt.

Wir haben [...] schon Situationen erlebt, wo uns Leute erzählt haben, dass sie uns anzünden oder aufhängen möchten. Da versucht man eher nicht das Gespräch zu suchen, sondern schaut, dass man unversehrt weiterkommt.

SPD in Pforzheim muss sich beim Wahlkampf noch nicht einschränken

Weiß beobachtet, dass die Menschen immer seltener die inhaltliche Diskussion suchen. Diese Erfahrung macht auch die Bundestagsabgeordnete Katja Mast (SPD) in Pforzheim. Sie vertritt die Stadt und den Enzkreis seit 20 Jahren im Bundestag und hat das Gefühlt, dass der gegenseitige Respekt in der Gesellschaft immer weiter abnimmt.

Geändert hat sich der Ton. Geändert hat sich, dass da plötzlich Leute kurz anhalten, einem mit einem aggressiven Ton etwas mitteilen. Gar nicht mit einem reden wollen und sofort weiterfahren. Obwohl man dann sagt: "Wir können ja gern drüber reden." Aber das wollen die dann gar nicht.

Dabei sei der faire Dialog für Mast der Weg hin zu mehr gegenseitigem Respekt. Einschüchtern ließen sich ihre ehrenamtlichen Helfer beim Wahlkampf aber nicht, im Gegensatz zu Parteikolleginnen und -kollegen in den östlichen Bundesländern, die immer wieder Angst hätten beim Wahlkampf.

Wir sind noch - die Betonung liegt auf noch - davon entfernt, dass wir Angst haben, wenn wir Plakate aufhängen.

AfD in Pforzheim macht andere Erfahrungen

Die AfD macht ganz unterschiedliche Erfahrungen im Wahlkampf, erzählt Diana Zimmer. Sie ist die Direktkandidatin für ihre Partei bei der Bundestagswahl. Auch ihre Wahlkampfhelfer hätten beim Plakateaufhängen schon den einen oder anderen unangenehmen Spruch an den Kopf geknallt bekommen, erzählt sie.

Aber ich muss sagen, mehrheitlich ist da doch eine positive Grundstimmung. [...] Das ist natürlich jetzt eine Besonderheit hier in Pforzheim und im Enzkreis. Also, wir haben es damit zu tun, dass tatsächlich Autofahrer hupen, jubeln und dann auch junge Leute den Weg zu uns finden.

Linke in Sorge: Immer mehr junge Menschen werden aggressiv

Marvin Weiß, der auch im Gemeinderat Pforzheim sitzt, bemerkt, dass er immer öfter auch von Jugendlichen angepöbelt wird.

Wir haben das selbst erlebt, als wir in Pforzheim unterwegs waren und da eine Gruppe von 14-Jährigen auf uns zukam. Das waren mindestens zehn Leute, die uns wirklich proaktiv angepöbelt und beleidigt haben. Und uns erklären wollten, wie die Welt funktioniert. Das macht einem natürlich schon Sorgen.

Um den Umgangston untereinander zu verbessern, fordert er die Lebensverhältnisse aller Deutschen zu verbessern. Nur so könne der Frust auf die Politik abgebaut werden und Respekt untereinander entstehen.

Mast: Respekt in allen Lebensbereichen geht verloren

Katja Mast hat nicht nur das Gefühl, dass der Respekt gegenüber Politikerinnen und Politikern abnimmt. Sondern auch Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr müssten sich immer wieder Angriffe und Pöbeleien gefallen lassen.