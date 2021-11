Pforzheim bringt Haushalt in den Gemeinderat ein

per Mail teilen

Die Stadt Pforzheim hat am Montag den Entwurf für den Doppelhaushalt 2022 und 2023 in den Gemeinderat eingebracht. Die Finanzlage der Stadt bleibt angespannt.

Nach dem Entwurf plant die Stadt Pforzheim allein im kommenden Jahr mit einem Minus von knapp 34 Millionen Euro. Noch reicht das Geld, um das wachsende Defizit auszugleichen. Die Rücklagen der Stadt schrumpfen nach einer Prognose bis 2026 aber deutlich. Um Investitionen auch langfristig stemmen zu können, sei es wichtig, das Haushaltsdefizit abzubauen.



"Sie wissen um unsere angespannte Finanzsituation. Trotzdem haben wir wieder ganz klare Schwerpunkte gelegt, in den Bereichen Bildung und Kinderbetreuung, Stärkung des Wohn- und Gewerbestandorts Pforzheim, Klimaschutz, Digitalisierung sowie Sicherheit und Sauberkeit."

Der Pforzheimer Haushalt sei in seiner jetzigen Form nach Einschätzung des Regierungspräsidiums genehmigungsfähig, so Oberbürgermeister Peter Boch. Allerdings würden liquide Mittel bis Ende 2026 aufgebraucht, um Löcher zu stopfen. Deshalb müsse sich die Stadt erneut Gedanken über Einsparmaßnahmen machen, fordert die Kontrollbehörde.

Pforzheim will 137 Millionen Euro investieren

Für die kommenden beiden Jahre plant die Stadt Investitionen in Höhe von 137 Millionen Euro bei einem Defizit von 50 Millionen Euro. Schwerpunkte sind vor allem die Sanierung von Schulen und der Neubau von Kitas. Zur Finanzierung will die Stadt aber höchstens 20 Millionen Euro an neuen Krediten aufnehmen.