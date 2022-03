per Mail teilen

Auch die Stadt Pforzheim bereitet sich auf die Unterbringung von weiteren Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Nach Informationen der Stadt sind es mittlerweile deutlich über 200 Menschen, die teils privat, teils in der vorläufigen Unterbringung untergekommen sind. Laut Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) werden in der Paul-Löbe Straße derzeit Unterkünfte für bis zu 200 Menschen hergerichtet. An weiteren Möglichkeiten werde intensiv gearbeitet.