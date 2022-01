per Mail teilen

Die Stadt Pforzheim lässt ab Ende Januar untersuchen, wie es um den Einzelhandel in der Stadt bestellt ist. Am 31. Januar startet eine telefonische Haushaltsbefragung zu Stärken und Schwächen des Pforzheimer Einzelhandels. Danach soll ein neues Konzept erstellt werden, mit dem die Stadt die Attraktivität und Qualität der bestehenden Einzelhandelsstandorte erhöhen und die verbrauchernahe Versorgung mit Waren sicherstellen will.