Auto kracht in Pforzheimer Apotheke - Keine Verletzten

In Pforzheim ist ein Mann mit seinem Auto am Montagmittag in eine Apotheke gefahren. Das Fahrzeug kam erst in den Auslagen zum Stehen.

Der Unfall ereignete sich am Montagmittag im Pforzheimer Stadtteil Buckenberg. Der Fahrer fuhr mit seinem Auto durch eine Schiebetür in die Apotheke. Laut Polizei blieb der Mann unverletzt. Auch in der Apotheke sei niemand zu Schaden gekommen. Markus Rott / Einsatz-Report24 20.000 Euro Schaden in Apotheke In der Apotheke lagen nach dem Unfall kaputte Regale und zerbrochene Glastüren auf dem Boden verstreut. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Nach Polizeiangaben hatte der Autofahrer vermutlich Gas- und Bremspedal verwechselt.