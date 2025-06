Nach Tod von Jugendlichen: Aussichtstürme in Pforzheim bleiben weiter gesperrt

per Mail teilen

Die Aussichtstürme in Hohenwart und Büchenbronn in Pforzheim bleiben auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Absicherungsarbeiten nach dem Tod von drei Jugendlichen dauern laut Stadt länger als geplant.

Seit Anfang Dezember letzten Jahres ist der Turm in Pforzheim-Hohenwart gesperrt – nach dem Suizid von drei Jugendlichen. Seitdem wurde über die weitere Nutzung des Turms diskutiert. Ursprünglich sollten die Türme mit neuer Absicherung Ende des Jahres wieder eröffnen. Die Arbeiten dauern aber länger. Die Stadt hat einen entsprechenden Bericht der Badischen Neuesten Nachrichten bestätigt.

Absicherung der Hohen Warte in Pforzheim komplizierter als gedacht

Laut der Stadt Pforzheim sollen nun am Turm in Hohenwart das Geländer erhöht und zusätzlich mit Vertikalstreben versehen werden. Der Treppenaufgang soll mit einem Edelstahlnetz abgesichert werden. Allerdings werde der Turm dadurch deutlich schwerer, weshalb seine Statik und Stabilität verbessert werden müssten. Momentan werde untersucht, wie diese Verbesserung der Statik am effektivsten erreicht werden könne.

Diese Untersuchung benötigt allerdings Zeit, daher muss die Wiedereröffnung des Aussichtsturms zeitlich nach hinten verschoben werden.

Zusätzlich soll ein Hinweis angebracht werden, der auf die gestorbenen Menschen hinweist. Wie lange die Bauarbeiten dauern, kann die Stadt Pforzheim noch nicht sagen.

Im Februar hatte die Stadt auf einer Bürgerveranstaltung die geplanten Maßnahmen vorgestellt:

Aussichtsturm in Büchenbronn öffnet möglicherweise nur noch selten

Im Pforzheimer Stadtteil Büchenbronn ist laut Stadt noch keine Fachfirma gefunden worden, die die Arbeiten übernehmen kann. Die Arbeiten müssten eng mit dem Denkmalamt abgestimmt werden. Untersuchungen über eine mögliche Absicherung würden aber auch hier laufen.

Die Stadt denkt darüber nach, den Turm nur noch ein paar Mal im Jahr unter Aufsicht für Besucherinnen und Besucher zu öffnen. Ob das so kommt, soll aber erst entschieden werden, wenn die Untersuchungen und Kostenerhebungen abgeschlossen sind.