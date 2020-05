Rund 100 rumänische Pflegekräfte haben die Nacht auf Freitag auf dem Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden verbringen müssen. Ihnen wurde wegen der Corona-Bestimmungen zunächst die direkte Einreise verweigert.

Am Freitagabend durften die Rumänen das Flughafenareal verlassen. Nach Mitteilung der Bundespolizei haben die Sozialministerien erlaubt, dass die Personen in unterschiedliche Bundesländer weiterreisen dürfen. Einige, die zum Beispiel in Baden-Württemberg arbeiten sollen, wohnten jetzt zunächst in einem Hotel auf dem Baden Airpark, bis die Quarantäne-Zeit vorbei ist, so die Bundespolizei.

Quarantäne-Bestimmungen bremsen Rumänen aus

Das Unternehmen, das die Pflegekräfte aus Rumänien nach Deutschland vermittelt hat, war davon ausgegangen, dass diese direkt in die Familien, in denen sie beschäftigt werden, weiterreisen können. Die Bundespolizei klärte die Rumänen nach der Landung dann aber auf, dass sie wegen der Corona-Bestimmungen zunächst in zweiwöchige Quarantäne müssen.

Formalitäten mussten geklärt werden

So übernachteten die rund 100 Rumänen auf Feldbetten im alten Terminal. Nachdem die Bundespolizei die Quarantänebestimmungen mit den verschiedenen Bundesländern abgestimmt hatte, konnten die Pflegekräfte ihre Reise dann am Freitagabend fortsetzen.