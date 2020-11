In Karlsruhe wurde am Dienstag die im Frühjahr ausgefallene Pflegeregionalkonferenz nachgeholt. Wegen der angespannten Infektionslage in der Coronapandemie fand die Konferenz nur im Internet statt.

Inhaltlich beschäftigt die Teilnehmer der Umgang mit der Coronakrise und ihren Auswirkungen auf die Pflege. So wurden in Vorträgen Konzepte vorgestellt, wie die Einrichtungen zum Beispiel mit fehlendem Pflegepersonal und Engpässen bei der Beschaffung von Schutzkleidung umgehen können. Neue Hygienekonzepte für Pflege von Coronakranke Außerdem fand ein Austausch über neue Hygienekonzepte in der Pflege von Coronakranken statt. An der Veranstaltung nahmen sowohl Vertreter der stationären als auch der ambulanten Pflegeeinrichtungen in der Technologieregion Karlsruhe teil, sowie die Vertreter der Krankenhäuser.