Keine Prüfung durch Heimaufsicht in Rastatter Pflegeheim

In dem Rastatter Pflegeheim, in dem bei einem Corona-Ausbruch 15 Menschen gestorben sind, ist eine Heimprüfung ausgefallen. Das geht laut dpa aus einem Schreiben von Gesundheitsminister Lucha (Grüne) hervor.

Das Antwortschreiben von Manfred Lucha ging an den Rastatter SPD-Landtagsabgeordneten Jonas Weber. Eigentlich werden Pflegeheime einmal jährlich von der sogenannten Heimaufsicht geprüft. Diese Prüfung fand 2021 offenbar nicht statt. Lucha schreibt in dem Brief, dass die Ergebnisse der Prüfungen in den Jahren zuvor gut gewesen wären. Daraufhin habe die Heimaufsichtsbehörde entschieden, die Prüfung 2021 ausschließlich durch den Medizinischen Dienst durchführen zu lassen. Dabei seien keine gravierenden Mängel festgestellt worden.

Landratsamt sieht keine Fehler

Das Rastatter Landratsamt sieht keine Versäumnisse. Das Seniorenpflegeheim sei immer nach den jeweils geltenden Bestimmungen geprüft worden. Die Heimaufsicht des Landratsamtes habe sich an die vom Sozialministerium im Laufe der Pandemie erlassenen Vorgaben gehalten.

SPD wirft Lucha Versäumnisse vor

Die SPD wirft Lucha nun Versäumnisse vor. Man verstehe nicht, warum die Prüfzyklen in der Pandemie zurückgefahren wurden. Der Medizinische Dienst prüfe nur Akten, während die Heimaufsicht bis zum Patienten vordringe und pflegerische Mängel feststellen könne. Auch den Impfstatus hätte die Heimaufsicht überprüfen können.

Ermittlungen gegen Heimbetreiber

Nach dem Corona-Ausbruch in dem Rastatter Pflegeheim hatte das Landratsamt Strafanzeige gegen den Heimbetreiber Kursana gestellt, weil es erhebliche Mängel bei Hygiene und pflegerischen Standards sah. Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden ermittelt unter anderem wegen fahrlässiger Tötung.

Der Betreiber wehrt sich gegen pauschale öffentliche Vorwürfe und weist daraufhin, dass trotz Impfkampagne nur wenige der verstorbenen Heimbewohner zweimal geimpft waren und niemand geboostert.