Das Pflegebündnis der Technologieregion Karlsruhe befürwortet eine allgemeine, nicht jedoch die geplante einrichtungsbezogene Impfpflicht. Sie verschärfe den ohnehin herrschenden Fachkräftemangel.

Die politische Kontroverse um die Impfpflicht in Pflege und Gesundheitswesen ab Mitte März richte einen nicht abzuschätzenden Schaden in der Branche an, teilte der Vorsitzende des Pflegebündnisses der Technologieregion Karlsruhe, Kai Käßhöfer, mit. Dem Pflegebündnis gehören 48 Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen und Kliniken an.

Personalausfälle wegen Impfpflicht können nicht aufgefangen werden

Befürchtungen, ab Mitte März auf ungeimpfte Mitarbeitende verzichten zu müssen, würden von der Politik nicht gehört. Eine Umfrage hatte kürzlich ergeben, dass Betriebe des Pflegebündnisses mit Personalausfällen zwischen zwei und 20 Prozent rechnen.

Komplett ausgleichen könnten die Einrichtungen die dann fehlenden Arbeitskräfte nicht. Im schlimmsten Fall müssten Patienten verlegt, ein Aufnahmestopp verhängt oder sogar Leistungen gestrichen werden.

"Systemrelevante Berufsstände werden unnötigerweise stigmatisiert, die Einrichtungen mit den Problemen allein gelassen."

Die Impfung sei ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Pandemie. Jedoch müsse die Versorgungssicherheit weiter das Ziel sein. Ein gesamtgesellschaftliches Problem und eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe könne nicht auf den Schultern der Pflegeeinrichtungen ausgetragen werden, so der Vorsitzende des Pflegebündnisses der Technologierregion Karlsruhe.

Nach Streit: BW wird Impfpflicht umsetzen

Nachdem es in der baden-württembergischen Landesregierung Streit um die einrichtungsbezogene Impfpflicht gab, zeigten sich die Koalitionspartner am Donnerstag einig. Die Impfpflicht werde auch in Baden-Württemberg umgesetzt, hieß es nach einem Treffen.