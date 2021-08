Die Pflaumen- und Zwetschgenernte in Baden-Württemberg wird in diesem Jahr deutlich geringer ausfallen. Die Prognosen gehen in etwa von der Hälfte der Erntemenge des Vorjahres aus.

20.000 Tonnen Pflaumen und Zwetschgen waren es im vergangenen Jahr. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg werden es im laufenden Jahr gerade einmal 10.000 Tonnen sein. Ernteeinbußen durch Starkregen Grund für die Ernteeinbrüche waren unter anderem der strenge Blütenfrost, sowie Starkregen und Hagelschläge. Viele Zwetschgen auch in der Zwetschgenregion Bühl verformten sich dadurch und bildeten eine Pilzerkrankung, was sie nur schwer verkäuflich macht. Im Badischen setzen sich nach Angaben von Landwirten seit Jahren verstärkt niedrigstämmige Zwetschgenbäume durch. Die traditionelle hochstämmige Bühler Zwetschge sei hingegen auf dem Rückzug.