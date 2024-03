Pfinztal: Parkverbot auf B10 sorgt für Verkehrschaos und Frust

Auf der B10 in Pfinztal dürfen Autos nicht mehr auf dem Gehweg parken. Jetzt stehen sie auf der Straße. Das sorgt für lange Staus und wütende Anwohner.

Sabine aus dem Pfinztaler Ortsteil Berghausen im Kreis Karlsruhe ist genervt. Jeden Morgen wird sie von dröhnenden Motoren und hupenden Autos geweckt. Der Grund: Seit auf der B10, die durch den Ort führt, keine Autos mehr auf dem Gehweg parken dürfen, herrscht dort das absolute Verkehrschaos.

B10 in Pfinztal - parkende Autos blockieren die Straße

Statt auf dem Gehweg stehen die Autos jetzt auf der Straße. Der Platz auf der Straße reicht dadurch nicht mehr aus, Autofahrer müssen hinter den geparkten Fahrzeugen warten, bis der Gegenverkehr frei ist. Vor allem im Berufsverkehr sind lange Staus die Folge.

Die Lebensqualität hat massiv abgenommen. Es ist immer laut, ständig wird gehupt, auch in der Nacht.

Der Weg durch den Ort kann ohne Probleme bis zu einer Dreiviertelstunde dauern, berichten die Anwohner. Staus, Lärm, das alles sei nur schwer zu ertragen, berichtet Sabine. Sie wohnt ebenfalls an der B10 in Berghausen. Bei ihr und vielen anderen Anwohnern fehlt das Verständnis für das Vorgehen der Gemeinde.

Sie klagen über Lärm und Stau: Karin (links), Sabine (oben) und Nicole (rechts) aus Berghausen. SWR

Gemeinderat wollte Gehweg für Fußgänger frei machen

Die Gemeinde Pfinztal ist sich der Probleme bewusst, sieht sich aber nicht in der Verantwortung. Das Parken auf dem Gehweg entlang der B10 sei laut Straßenverkehrsordnung schon immer verboten gewesen, so Pfinztals Bürgermeisterin Nicola Bodner (parteilos). Man setze bestehende Regeln zusammen mit der Polizei jetzt lediglich konsequent um. Es sei ein Wunsch der Gemeinderäte gewesen, den Gehweg für die Fußgänger frei zu machen.

Viele Anwohner in Pfinztal sind mit der neuen Parksituation entlang der B10 nicht zufrieden. SWR

Parken auf dem Gehweg - erst geduldet, jetzt bestraft

Für die Anwohner kommt die neue "Härte" der Gemeinde trotzdem überraschend. Jahrelang wurde das Parken auf dem Gehweg geduldet. Dass das jetzt nicht mehr möglich ist, stellt offenbar viele Betroffene vor Probleme. Nicht jeder habe eine Garage oder einen Innenhof, um sein Auto abzustellen. Und auch die Seitenstraßen seien überfüllt, so einige Anwohner. Außerdem sind viele frustriert, dass die Gemeinde scheinbar ohne richtiges Konzept agiert.

Auch in den Seitenstraßen reichen die Parkplätze nicht. Die Leute dort müssen ja auch irgendwo parken.

Parkkonzept für B10 muss noch entwickelt werden

Bürgermeisterin Nicola Bodner ist über die Parkplatzprobleme verwundert. Sie glaubt, dass viele Menschen in den umliegenden Straßen ihre Garagen und Einfahrten möglicherweise nicht zum Parken nutzen, wodurch an der Straße weniger Plätze frei bleiben. Das müsse man beobachten und Pläne entwickeln, so Bodner. Wann mit einem Parkkonzept für die B10 und die umliegenden Straßen zu rechnen ist, sei aber noch unklar.

Kreativer Protest: Ein Bestatter in Pfinztal macht seinem Unmut über die Parksituation entlang der B10 Luft. Nicole di Prima

Ihrem Frust haben einige Anwohner mit einem Brief an die Bürgermeisterin Luft gemacht. Die will sich nächste Woche mit den Betroffenen zu einem Gespräch treffen. Eine schnelle Lösung der Situation sei aber nicht in Sicht.

Kurzfristige Lösung: komplettes Parkverbot auf B10 in Pfinztal

Zumindest eine kurzfristige Reaktion auf die aktuellen Verkehrsprobleme gibt es aber schon. Gemeinsam mit der Verkehrsbehörde des Landratsamts und der Polizei hat sich die Gemeinde Pfinztal zu einem sofortigen Parkverbot entlang der B10 in den betroffenen Ortsteilen entschieden.

Das Parkverbot entlang der B10 in Pfinztal sorgt für Verkehrschaos und jede Menge Frust bei Anwohnern SWR

Ob als weitere Maßnahme vereinzelt das Parken auf dem Gehweg wieder erlaubt werde, müsse noch geprüft werden, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Staus und Parkplätze nicht einziges Problem der B10

Das Stauproblem sollte damit behoben sein, die Parkplatzsorgen für die Anwohner bleiben. Und ein weiteres Problem kommt dazu. "Wenn es hier nicht staut, rasen die Leute trotz Tempo 30 zum Teil mit 70 km/h hier durch. Weiterer B10-Frust, scheint für die Anwohner also vorprogrammiert.