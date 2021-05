per Mail teilen

Bei Pfinztal im Kreis Karlsruhe beginnen heute die Sanierungsarbeiten der B293 und der B10. Während der Bauarbeiten ist entlang der Strecke mit deutlichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Zunächst wird die B293 am Knotenpunkt Richtung Wöschbach saniert. Dabei wird auch die Grundwasserwanne instandgesetzt. Ab den Sommerferien folgt die komplette B293 in Richtung Jöhlingen bis zum Pfinztaler Ortsausgang. Danach werden der Übergang zur B10, sowie die B10 in Richtung Karlsruhe saniert. Während der Arbeiten wird es immer wieder Vollsperrungen geben. Eine Umleitung wird eingerichtet. Bis Mitte Dezember sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Kosten liegen bei rund 4,3 Millionen Euro.